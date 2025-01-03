Marko Guduric: 'Evimizi korumamız gerekiyordu'

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric, Euroleague'de Anadolu Efes'i 84-76 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"EVİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYORDU"



Galibiyeti değerlendiren Guduric, "Son haftalarda problem yaşıyorduk, evimizde de problem yaşıyorduk. Ev sahibi olarak evimizi korumamız gerekiyordu. Özellikle savunmada iyi işler yaptık. Yeni yıla böyle bir galibiyetle girmek bizim için çok önemliydi. Konuştuklarımızı uyguladığımız ve galibiyet için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.







