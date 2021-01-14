Mark Clattenburg: 'Jürgen Klopp ikiyüzlü!'

Premier Lig'in eski hakemi Mark Clattenburg, Jürgen Klopp'u ikiyüzlülükle suçladı.



Mark Clattenburg, Daily Mail'deki köşe yazısında Jürgen Klopp'u böyle eleştirdi:



"Jürgen Klopp, çok endişeli olmalı. Çünkü, geçen haftaki hakem yorumları Sir Alex Ferguson'un oyun kitabından alınma gibi. Akıl oyunları yapmaya çalışıyor ve tek amacı Manchester United ile oynayacakları maçın hakemi Paul Tierney'i etkilemek.



Klopp, Manchester United'ın son 2 yılda kendilerinden daha fazla penaltı oynadığını söylemekte haklı. Ancak, Klopp'un görev aldığı son 5.5 yılda Liverpool açık farkla daha fazla penaltı kazandı. Akıllı davranmaya çalışıyor çünkü yorumları nedeniyle ceza almaktan da kaçınıyor.



Ancak açık olalım: Hakemler ve federasyon tarafı için bir komplo teorisine gerek yok. Klopp, kimi neyle suçluyor? Manchester Unitedlı oyuncuların kendilerini attıklarını mı söylüyor?



Eğer hakemler hakkında bir niyeti varsa ben söyleyeyim, buna gerek yok. Çünkü yalan...



Jürgen Klopp, United'ın daha fazla penaltı almasının başka bir nedeni varsa çıksın maç görüntüleriyle anlatsın. O zaman Klopp'a hak veririm. Bu sezon Manchester United maçlarının tamamını yakından takip ettim. 11 penaltı kazandılar ve tek tek hepsini kontrol ettim. En az 5 penaltılarında Manchester Unitedlı oyuncular bile isteye darbe alarak penaltı kazandırdılar.



Klopp bu konuda çok dikkatli olsun. Çünkü, Sadio Mane bu konuda daha sorunlu. Southampton'a karşı 1-0 kaybettikleri maçta Mane kendini yere atarak penaltı aldırmaya çalıştı. Sadio Mane penaltı kazanmak için sık sık kendini yere atıyor.



Klopp'un Manchester Unitedlı oyuncuların penaltı aldırmaya çalıştığı sözleri bu yüzden ikiyüzlülük. Mo Salah ve Sadio Mane, bir taktik olarak oyun içinde sürekli penaltı aldırmaya yönelik hareketler yapan oyuncular.



Jürgen Klopp'un sinirli, öfkeli olduğu çok belli. Çünkü, Ferguson da ne zaman geride olsa ve kaybedince yarıştan düşecek olsa hakemlerle ilgili böyle laflar ederdi. Klopp'un bir farkı var. Her zaman hakemlerin performansı hakkında konuşuyor, kazansa bile...



Kaybetmeyi sevmiyor, asla, bu çok belli. Sürekli huysuzlanıyor. Ancak, hakemlerin Manchester United'a iltimas yaptığına dair sözleri çok yanlış. Ferguson varken hakemler United'a belli oranda sevimli bakıyordu ama Fergie gittiğinden beri böyle bir durum söz konusu değil."



