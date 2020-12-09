Marius Sumudica: 'Hata yapan bedelini ödemeli'

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.



Paris Saint Germain ile Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayı ile ilgili Sporx'e konuşan Sumudica, "Ben Romanya vatandaşıyım, Türkiye'de çalışıyorum. Benim kolay için kolay değil. Yaşananlar utanç verici ve kabul edilemez. Kim hata yaptıysa bedelini ödemeli." dedi.



HABER: Ali BUDAK



