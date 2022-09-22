Mario Balotelli, Max Meyer'in havasını bozdu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmesinin ardından bedelsiz olarak İsviçre'nin Luzern takımına transfer olan Max Meyer'in lige damga vurması kısa sürdü. Almanya'dan Der Westen'in 'Max Meyer: Sevinç kısa sürdü' başlığıyla yayınladığı haberde, oyuncunun uzun süre sonra ilk kez yıldız isim olma fırsatı yakaladığı ve yıldız olmanın keyfini sürdüğü belirtildi.



İSVİÇRE'NİN EN ÜNLÜ İSMİ OLDU



Max Meyer, Luzern'e transferiyle İsviçre liginde en büyük yıldız olarak görülmeye başladı ancak bu sevinci fazla uzun sürmedi. Instagram hesabındaki 300 bini aşkın takipçi de ligde en meşhur oyuncu olduğunu ortaya koyuyordu.



MESUT VE GUSTAVO'NUN GÖLGESİNDE



Bir zamanlar Schalke'de bir yıldızdı ancak uzun süredir inişteydi. Crystal Palace'ta Christian Benteke, Köln'de Jonas Hector, Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Luiz Gustavo gibi ünlü isimlerin gölgesinde kaldı. İsviçre'de yeniden öne çıkan isim olacaktı ki, Mario Balotelli, Adana Demirspor ile yollarını ayırdı.



SOSYAL MEDYADA 30 KAT FAZLA TAKİPÇİ



Transferin son gününde Sion kulübü İtalyan forveti kadrosuna kattı. Bir çok dev ekibin formasını giymiş ve şampiyonluklar yaşamış Balotelli 10 milyonu aşan instagram'daki takipçi sayısıyla bir anda ligdeki en meşhur oyuncu oluverdi ve İsviçre ligindeki en büyük yıldız haline geldi. Max Meyer'den 30 kat fazla takipçiye sahip yıldız ismin gelişi, Meyer'in İsviçre'deki en meşhur kişilik olmasının sadece bir hafta sürmesini beraberinde getirdi.





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