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Mariano: ''Hocamızın kararı çok yardımcı oldu''

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Antalyaspor galibiyeti sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Mariano: ''Hocamızın kararı çok yardımcı oldu''
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06 Ekim 2018 23:11
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Mariano'dan açıklamalar geldi.

Mariano, maçın ardından şu sözleri kullandı;

''ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK''

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hem oynayacağımız rakip anlamında hem zemin anlamında. Kuru bir sahada oynadık. Top oynamaya çok müsaade etmeyen bir saha. Diğer taraftan sıcak bir hava var. Ama ne olursa olsun bizim buraya geliş amacımız üç puanı kazanmaktı.

''HOCAMIZIN KARARI ÇOK YARDIMCI OLDU''

Hocamızın taktiksel hamlesiyle iki uzun oyuncumuzu ileri gönderdik. İleri gönderdiğimizde bu durumun orta yaptığımız anlarda yardımı oldu. Akabinde de güzel bir gol geldi.

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