Mariano: ''Hocamızın kararı çok yardımcı oldu''

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Mariano'dan açıklamalar geldi.
Mariano, maçın ardından şu sözleri kullandı;
''ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK''
Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hem oynayacağımız rakip anlamında hem zemin anlamında. Kuru bir sahada oynadık. Top oynamaya çok müsaade etmeyen bir saha. Diğer taraftan sıcak bir hava var. Ama ne olursa olsun bizim buraya geliş amacımız üç puanı kazanmaktı.
''HOCAMIZIN KARARI ÇOK YARDIMCI OLDU''
Hocamızın taktiksel hamlesiyle iki uzun oyuncumuzu ileri gönderdik. İleri gönderdiğimizde bu durumun orta yaptığımız anlarda yardımı oldu. Akabinde de güzel bir gol geldi.
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Mariano, maçın ardından şu sözleri kullandı;
''ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK''
Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hem oynayacağımız rakip anlamında hem zemin anlamında. Kuru bir sahada oynadık. Top oynamaya çok müsaade etmeyen bir saha. Diğer taraftan sıcak bir hava var. Ama ne olursa olsun bizim buraya geliş amacımız üç puanı kazanmaktı.
''HOCAMIZIN KARARI ÇOK YARDIMCI OLDU''
Hocamızın taktiksel hamlesiyle iki uzun oyuncumuzu ileri gönderdik. İleri gönderdiğimizde bu durumun orta yaptığımız anlarda yardımı oldu. Akabinde de güzel bir gol geldi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın