Mariano Diaz, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor

Real Madrid'de Mariano Diaz, kadroda düşünülmemesine rağmen takımdan ayrılmak istemiyor.



Marca'da yer alan haberde, İspanyol devi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezonki tüm maaşını almak için takımdan ayrılmayacağı belirtildi.



Dominikli futbolcunun, Real Madrid'de yıllık 4.5 milyon euro maaş kazandığı hatırlatılırken, başka bir İspanyol takımının bu rakamı vermesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Diaz'a başka liglerden ise teklif olmadığı ifade edildi.



Real Madrid'in, Diaz'ın bu tavrına şaşırmadığı, oyuncunun daha önce de yıllık ücreti nedeniyle takımdan ayrılmayı reddettiği ifade edildi.



Real Madrid, 29 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Lyon'dan 21.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Diaz, şu ana dek Real Madrid formasıyla 59 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.





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