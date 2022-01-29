Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Slovakya basınına yeni açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk için yüzde yüz konsantrasyon şart. Bizi çok erken şampiyon ilan ettiler. Daha önümüzde birçok maç bulunuyor. Milli aradan sonra seri galibiyetler alan Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Kesinlikle çok tehlikeli bir rakip. Türkiye'de takımlar birbirine denk. Şu anda arkamızda bulunan Konyaspor da gerçekten çok iyi bir takım" dedi.



"PERFORMANSIMA BAKARIM"



Hamsik, "Yönetimin bu kadroyu bir araya getirmesi büyük bir başarı. Takımda çok önemli isimler bulunuyor. Galatasaray'ı mağlup etmek gerçekten çok önemliydi. Kritik bir virajı döndük. Ben sakatlığım sebebiyle forma giyemedim ama arkadaşlarım çok iyi iş çıkardı. Kadro seçimlerini tabii ki hocamız yapıyor ama ben hiçbir zaman, 'Acaba hoca benim hakkımda ne düşünüyor ve ne karar verecek' diye sahaya çıkmam. Sadece en iyisini sergilemeye çalışırım" diye konuştu.



"HEP SOĞUKKANLIYIMDIR"



Tecrübeli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Tabii ki şampiyon olmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Ancak bu ekstra isteğin sahada benim kafamı bulandırmasına izin vermem. Her zaman soğukkanlı kalmaya çalışıyorum. Şartlar rahat gözükürken de stresliyken de her zaman aynı Hamsik sahada oluyor. Bu benim biraz da insan olarak yapımdan kaynaklanıyor sanırım. Şehir yıllardır şampiyonluk bekliyor. Ben de bekliyorum! Umarım birlikte başaracağız."





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