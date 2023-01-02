Marek Hamsik'e devlet nişanı verildi

Trabzonsporlu Marek Hamsik, Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için devlet nişanı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Marek Hamsik'e devlet nişanı verildi
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02 Ocak 2023 00:18
Trabzonsporlu Marek Hamsik'e, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovít Stur devlet nişanı verildi.

Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamda düzenlenen etkinlikte Devlet Başkanı Zuzana Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 şahsiyete devlet nişanı verildi.

Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için "II. Ludovit Stur" nişanına layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Kaputova, törende yaptığı konuşmada Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" ifadesini kullandı.

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