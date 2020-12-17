Marcus Berg: 'Rusya'da yollar çok kötü'

İsveçli deneyimli forvet Marcus Berg, kariyerine Rusya Ligi takımı Krasnodar'da devam ediyor.
34 yaşındaki oyuncu, Rusya'daki hayatı ve ülke üzerine açıklamalarda bulundu.
Rus mutfağını değerlendiren Berg; "Ben glutenli yiyecekleri tüketmiyorum. O yüzden her şeyi tatmak zor ama genel olarak beğendim. En beğendiğim Rus yemeği ise dana strogonof oldu." açıklamasında bulundu.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
34 yaşındaki Berg yollar üzerine gelen soruya ise; "Yolların kesinlikle düzeltilmesi lazım! Buraya gelip, gördüğümde çok şaşırdım. Şu anda düzenli olarak Krasnodar'da yolların düzeltildiğini görüyorum. Yavaş yavaş şartlar iyileştiriliyor." cevabını verdi.
34 yaşındaki oyuncu, Rusya'daki hayatı ve ülke üzerine açıklamalarda bulundu.
Rus mutfağını değerlendiren Berg; "Ben glutenli yiyecekleri tüketmiyorum. O yüzden her şeyi tatmak zor ama genel olarak beğendim. En beğendiğim Rus yemeği ise dana strogonof oldu." açıklamasında bulundu.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
34 yaşındaki Berg yollar üzerine gelen soruya ise; "Yolların kesinlikle düzeltilmesi lazım! Buraya gelip, gördüğümde çok şaşırdım. Şu anda düzenli olarak Krasnodar'da yolların düzeltildiğini görüyorum. Yavaş yavaş şartlar iyileştiriliyor." cevabını verdi.