Marcus Berg: "Rusya'da yollar çok kötü"

Kariyerine Rusya'da devam eden 34 yaşındaki Marcus Berg, ülkenin mutfağını ve yollarını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marcus Berg: 'Rusya'da yollar çok kötü'
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17 Aralık 2020 17:35
İsveçli deneyimli forvet Marcus Berg, kariyerine Rusya Ligi takımı Krasnodar'da devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncu, Rusya'daki hayatı ve ülke üzerine açıklamalarda bulundu.

Rus mutfağını değerlendiren Berg; "Ben glutenli yiyecekleri tüketmiyorum. O yüzden her şeyi tatmak zor ama genel olarak beğendim. En beğendiğim Rus yemeği ise dana strogonof oldu." açıklamasında bulundu.

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

34 yaşındaki Berg yollar üzerine gelen soruya ise; "Yolların kesinlikle düzeltilmesi lazım! Buraya gelip, gördüğümde çok şaşırdım. Şu anda düzenli olarak Krasnodar'da yolların düzeltildiğini görüyorum. Yavaş yavaş şartlar iyileştiriliyor." cevabını verdi.



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