Marco Rossi: 'Sallai, Türkiye maçında yok!'

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rossi, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini söyledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BU MAÇTA OYNAMAYACAK"
Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ve takımdaki sakatlıklar hakkında konuşan Rossi, "Roland bir sıkıntı yaşadı, kasında zorlanma oldu ve bizimle seyahat etmedi. Bu maçta olamayacak. Bence Dardai de bu maçta oynayamayacak. Bendeguz Bolla ise antrenmana çıkamadı ancak şu an bize düşen bunu tek tek sıralamak değil. Bazı oyuncularımız kulüplerinde iyi performans sergiliyor, bazıları ise daha az oynuyorlar ve formları kötü. Milli takıma çağırılınca önemli olan form durumundan ziyade uluslararası seviyeye hazır olup olmadığınızdır. Macaristan'da herkes bunu her zaman anlamıyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YORUMU
"Türk Milli Takımı'nın gelişimini nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine Rossi, Türkiye'nin EURO 2024'te çok iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bir yıl önce Budapeşte'de Türkiye ile bir hazırlık maçı oynadık. Daha sonra Türk Milli Takımı EURO 2024'te harika bir iş çıkardı ve sürpriz takımlardan oldular. Kimse bu noktaya kadar geleceklerini tahmin etmezdi. Yanılmıyorsam çeyrek finallere kadar geldiler. Uluslar Ligi'nde de çok iyi bir iş çıkardılar. Son maçta kaybettiler ve bu yüzden bizimle oynayacaklar.
Oyuncularımla pazartesi birlikteydik ve bugün çarşamba, sadece bir antrenman yapabildik. Bu yüzden her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bir takım oluşturmuyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Bazen milli takıma yaptığım davetlerde çok muhafazakar olabiliyorum. Bunun sebebi birbirini daha iyi tanıyan oyuncuları bir araya getirmek. Türkiye kağıt üzerinde daha iyi. Yaklaşık iki katımız kadar bir değere sahip. Oyuncuların değerleri kağıt üzerinde değil sahada belli olur. Biz de bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyabilirsek her şey olabilir."
"HER TOP İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Türkiye'de çok kaliteli oyuncular olduğunu anlatan teknik adam, sonuç almaya geldiklerini belirterek, "Türk Milli Takımı'nda rakip olmaktan rahatsız olacağınız birçok oyuncu var. Özellikle orta sahadan hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncuları var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Özelikle Çalhanoğlu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Çok hızlı, teknik ve çabuk oyunculara sahipler. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz gibi. Ama korkmuyoruz. Buraya futbol oynamaya ve sonuç almaya geldik. Her top için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.
"BU MAÇTA OYNAMAYACAK"
Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ve takımdaki sakatlıklar hakkında konuşan Rossi, "Roland bir sıkıntı yaşadı, kasında zorlanma oldu ve bizimle seyahat etmedi. Bu maçta olamayacak. Bence Dardai de bu maçta oynayamayacak. Bendeguz Bolla ise antrenmana çıkamadı ancak şu an bize düşen bunu tek tek sıralamak değil. Bazı oyuncularımız kulüplerinde iyi performans sergiliyor, bazıları ise daha az oynuyorlar ve formları kötü. Milli takıma çağırılınca önemli olan form durumundan ziyade uluslararası seviyeye hazır olup olmadığınızdır. Macaristan'da herkes bunu her zaman anlamıyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YORUMU
"Türk Milli Takımı'nın gelişimini nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine Rossi, Türkiye'nin EURO 2024'te çok iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bir yıl önce Budapeşte'de Türkiye ile bir hazırlık maçı oynadık. Daha sonra Türk Milli Takımı EURO 2024'te harika bir iş çıkardı ve sürpriz takımlardan oldular. Kimse bu noktaya kadar geleceklerini tahmin etmezdi. Yanılmıyorsam çeyrek finallere kadar geldiler. Uluslar Ligi'nde de çok iyi bir iş çıkardılar. Son maçta kaybettiler ve bu yüzden bizimle oynayacaklar.
Oyuncularımla pazartesi birlikteydik ve bugün çarşamba, sadece bir antrenman yapabildik. Bu yüzden her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bir takım oluşturmuyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Bazen milli takıma yaptığım davetlerde çok muhafazakar olabiliyorum. Bunun sebebi birbirini daha iyi tanıyan oyuncuları bir araya getirmek. Türkiye kağıt üzerinde daha iyi. Yaklaşık iki katımız kadar bir değere sahip. Oyuncuların değerleri kağıt üzerinde değil sahada belli olur. Biz de bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyabilirsek her şey olabilir."
"HER TOP İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Türkiye'de çok kaliteli oyuncular olduğunu anlatan teknik adam, sonuç almaya geldiklerini belirterek, "Türk Milli Takımı'nda rakip olmaktan rahatsız olacağınız birçok oyuncu var. Özellikle orta sahadan hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncuları var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Özelikle Çalhanoğlu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Çok hızlı, teknik ve çabuk oyunculara sahipler. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz gibi. Ama korkmuyoruz. Buraya futbol oynamaya ve sonuç almaya geldik. Her top için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.