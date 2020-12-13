Marcelo: 'Denayer'le çok iyi bir ikiliyiz'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo Guedes, Türkiye günlerine dair konuştu. Brezilyalı stoper aynı zamanda, takım arkadaşı Jason Denayer ile ilgili de açıklamalarda bulundu.



Marcelo ve Denayer, Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray formasıyla birbirlerine rakip olmuşlardı.



"İSTANBUL'DAN ONU TANIYORDUM"



33 yaşındaki Marcelo açıklamasında; "Stoper tandemi olarak iyi olmamızın sebebi, birbirimize duyduğumuz saygı ve aramızdaki iletişim. İstanbul'da Denayer'e karşı oynadım ve doğal olarak buraya gelmeden önce onu tanıyordum. Çok yetenekli ve tekniği yüksek bir oyuncu. Patron Jason'la birlikte oynadığım için mutluyum." dedi.



