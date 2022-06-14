Başkanlığa geri dönen Dursun Özbek, mevcut kadroyu koruyup en az 4 nokta takviye yapmayı planlıyor. Yıldızlarını satmayı düşünmeyen başkan Özbek'i bu transfer döneminde en çok Marcao zorlayacak.Sambacı'nın menajeri ise Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşmelere başladı. Başarılı stoper Marcao, kariyeri adına bu yazı en doğru transfer dönemi olarak görüyor. Takım arkadaşlarına da daha iyi bir lige gitmek istediğini söyleyen Brezilyalı stoper, menajerlerine yetkiyi verdi.Stoper arayan Sevilla listesine aldığı Marcao ile görüşmelere başladı. İspanyol ekibinin futbol aklı Monchi, bonuslarla birliktebütçe ayırdı. Özbek başkanlığındaki yeni yönetimin Marcao için kapıyıaçacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncu satışına soğuk baksa da 26 yaşındaki Brezilyalı stoper ayrılmak istediği için Sevilla ile sıkı bir pazarlığa oturacak.