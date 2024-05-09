Manuel Neuer: "Londra'ya bir adım atmıştık"

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manuel Neuer: 'Londra'ya bir adım atmıştık'
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09 Mayıs 2024 01:19
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid'e mağlup olan Bayern Münih'te takımın kaptanı Manuel Neuer açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Manuel Neuer şu ifadeleri kullandı:

"Futbol oynayan herkes şu anda nasıl hissettiğimi bilir. 88. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğümüz maçın son bölümlerinde elenmemiz son derece acı. Londra'ya bir adım atmıştık, kendimizi finalde görüyorduk ve şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum."

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