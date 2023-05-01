MANU ve PSG transferde karşı karşıya

Manchester United ve Paris Saint-Germain transferde karşı karşıya geldi.



HEDEF ABRAHAM



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre iki kulübün, Roma forması giyen Tammy Abraham ile ilgilendiği belirtildi.



Manchester United'ın Wout Weghorst, PSG'nin ise Hugo Ekitike'nin yerine yeni santrfor aradığı, bu nedene Abraham'a ilgi gösterdiği aktarıldı.



MILAN MAÇINDA TAKİP EDİLDİ



İki ekibin gözlemlerinin, Abraham'ı Roma-Milan karşılaşmasında yakından takip ettiği vurgulandı.



ROMA TEKLİF BEKLİYOR



Manchester United ve PSG'nin, Abraham için henüz Roma ile görüşmelere başlamadığı kaydedildi. Roma'nın kısa süre içerisinde teklif beklediği öne sürüldü.



25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde eski kulübü Chelsea için 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi. Roma'nın, diğer kulüpler için de bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği aktarıldı.



Roma forması altında bu sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ