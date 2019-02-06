MANU ve Lazio''dan sonra Östersunds

Geçtiğimiz sezon Avrupa'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Östersunds, transferde de önemli bir imza attırmayı başardı.
Östersunds, son olarak Lazio'da ve kiralık olarak Atlas'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ravel Morrison'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Morrison, Östersunds tercihi ve geride kalan kariyeri hakkında konuşurken ''Daha önce West Ham, Manchester United, Lazio'da oynadım. Bunlar çok iyi takımlar. Ama ben alçakgönüllü bir insanım ve artık buradayım. Kendimi yeniden ispat etmek için bu tercihi yaptım'' ifadelerini kullandı.
Manchester United altyapsıdaında yetişen Ravel Morrison kariyerinde West Ham, Birmingham, Lazio, Cardiff, Atlas gibi takımlarda da oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Östersunds, son olarak Lazio'da ve kiralık olarak Atlas'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ravel Morrison'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Morrison, Östersunds tercihi ve geride kalan kariyeri hakkında konuşurken ''Daha önce West Ham, Manchester United, Lazio'da oynadım. Bunlar çok iyi takımlar. Ama ben alçakgönüllü bir insanım ve artık buradayım. Kendimi yeniden ispat etmek için bu tercihi yaptım'' ifadelerini kullandı.
Manchester United altyapsıdaında yetişen Ravel Morrison kariyerinde West Ham, Birmingham, Lazio, Cardiff, Atlas gibi takımlarda da oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın