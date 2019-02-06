MANU ve Lazio''dan sonra Östersunds

Geçtiğimiz sezon Avrupa'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, transferde de önemli bir imza attırmayı başardı.Östersunds, son olarak Lazio'da ve kiralık olarak Atlas'ta forma giyen orta saha oyuncusu'u kadrosuna kattığını açıkladı.Morrison, Östersunds tercihi ve geride kalan kariyeri hakkında konuşurkenifadelerini kullandı.Manchester United altyapsıdaında yetişen Ravel Morrison kariyerinde West Ham, Birmingham, Lazio, Cardiff, Atlas gibi takımlarda da oynadı.