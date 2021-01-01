Manu Ginobili, yeni Hall of Fame adayı!

Basketbol Hall of Fame, San Antonio Spurs efsanesi Manu Ginobili'nin 2022 sınıfında yer almaya uygun olan yeni oyuncu, koç ve hakemler arasında yer aldığını duyurdu.



Ginobili, tamamen San Antonio ile geçirdiği 16 yıllık kariyeri boyunca dört şampiyonluk yaşarken, iki kez All-Star seçilmiş ve bir kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü de kazanarak 2018'de 40 yaşında emekliye ayrılmıştı.



Ginobili dışında ilk kez aday olarak katılanlar arasında hakemler Joey Crawford ve John Clougherty, koçlar David Hixon ve Gary Blair ve oyuncular Tom Chambers ve Lindsay Whalen da yer alıyor.



Aday gösterilen kişilerin tam listesi, Nisan 2022'nin başlarında NCAA Final Four'da açıklanacak ve ödül töreni ise 9-10 Eylül'de düzenlenecek.



