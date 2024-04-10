MANU bedava gönderiyor: Raphael Varane

Premier Lig devi Manchester United, yıldız futbolcusu Raphael Varane için flaş bir karar aldı.



Football Insider'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, yıldız stoper ile sezon sonunda yollarını ayıracak.



40 MİLYONA ALINDI



Real Madrid'den 40 milyon euroya transfer edilen Fransız yıldız, bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılacak.



30 yaşındaki Varane'nın MANU ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz devinde toplam 93 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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