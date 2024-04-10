MANU bedava gönderiyor: Raphael Varane

Premier Lig devi Manchester United, yıldız futbolcusu Raphael Varane'ı sezon sonunda bedelsiz olarak göndereceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU bedava gönderiyor: Raphael Varane
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2024 17:14
Premier Lig devi Manchester United, yıldız futbolcusu Raphael Varane için flaş bir karar aldı.

Football Insider'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, yıldız stoper ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

40 MİLYONA ALINDI

Real Madrid'den 40 milyon euroya transfer edilen Fransız yıldız, bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılacak.

30 yaşındaki Varane'nın MANU ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz devinde toplam 93 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery