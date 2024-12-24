Manisa Futbol Kulübü yükselişte

Son iki maçını kazanan Manisa FK, yeni teknik direktörü Hakan Şapçı ile Bandırmaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa Futbol Kulübü yükselişte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 13:55
1'inci Lig'deki üst üste 3 mağlubiyet alıp düşme hattına girdikten sonra son 2 maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa Futbol Kulübü, puan tablosunda 6 basamak yükselerek 17'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi.

 Oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar 23 puana ulaşarak ateş hattından sıyrıldı. 

Düşme hattıyla ve Play-Off potasıyla arasında 2 puan fark bulunan Manisa temsilcisi yılbaşı tatilinin ardından zirve takipçisi Bandırmaspor'a konuk olacak. Yönetimi Ersin Öztaş'a devredilip Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağlayan Manisa Futbol Kulübünde göreve başlayacak Teknik Direktör Hakan Şapçı ilk sınavından galibiyetle ayrılarak takımına 3'te 3 yaptırmaya çalışacak.

 
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery