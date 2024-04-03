Manisa FK'ye hoca dayanmıyor: İşte yeni isim

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında milli aranın ardından evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrıldı.



Bu sezon Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'den sonra takımı çalıştıran üçüncü teknik adam olan Dalcı'nın da sözleşmesi feshedildi. Manisa FK yönetimi, Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklayıp kariyerinde başarılar diledi.



Ligde bitime 6 maç kala 31 puanla alt sıralardan kurtulamayan Manisa FK'da devre arasında göreve gelen Mustafa Dalcı 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.



DALCI'NIN YERİNE LEVENT DEVRİM



Siyah-beyazlı ekip, yolların ayrıldığı Dalcı'nın yerine sezon sonuna kadar Levent Devrim ile anlaştı.



Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Devrim, Manisa FK'nin yuvası olduğunu belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Devrim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:



"Levent Devrim bu kulüp için önemli ve değerli bir isim. Birlikte çok önemli işler yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu sürecin sabırla üstesinden geleceğiz. Manisa Futbol Kulübü olarak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için çok çalışacağız. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum."





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