Manisa FK'ye hoca dayanmıyor

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında milli aranın ardından evinde Bodrum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrıldı.
Bu sezon Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'den sonra takımı çalıştıran üçüncü teknik adam olan Dalcı'nın da sözleşmesi feshedildi. Manisa FK yönetimi, Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklayıp kariyerinde başarılar diledi.
Ligde bitime 6 maç kala 31 puanla alt sıralardan kurtulamayan Manisa FK'da devre arasında göreve gelen Mustafa Dalcı 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
Bu sezon Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'den sonra takımı çalıştıran üçüncü teknik adam olan Dalcı'nın da sözleşmesi feshedildi. Manisa FK yönetimi, Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklayıp kariyerinde başarılar diledi.
Ligde bitime 6 maç kala 31 puanla alt sıralardan kurtulamayan Manisa FK'da devre arasında göreve gelen Mustafa Dalcı 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU