Manisa FK umudunu korumak istiyor

Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye karşı 2 puan bırakan Manisa FK, Tuzlaspor karşısında galip gelerek play-off umutlarını devam ettirmeyi hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK umudunu korumak istiyor
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15 Mayıs 2023 13:29
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 13:43
Spor Toto 1'inci Lig'de önceki hafta evinde Göztepe ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Manisa Futbol Kulübü salı günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.

KOŞUKAVAK: "UMUDUMUZU KORUMAK İSTİYORUZ"

Sıralamada 53 puanla 10'uncu durumda, Play-Off'un 5 puan gerisinde yer alan Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, sonuna kadar Play-Off yarışını kovalamak istediklerini söyledi.

Kazanmalarının ilk 7 sıra için yeterli olmayacağını belirten Koşukavak, "Biz kazanırken, rakiplerimizin de mutlak kayıplar yaşaması gerekecek. Önümüzde 3 takım bulunuyor. Son düdüğe kadar umudumuzu korumak istiyoruz" dedi.

Manisa FK'da kadro dışı kalan Adem Büyük ve Nizamettin görev yapmayacak.

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