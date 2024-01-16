Manisa FK'nın gözü Trabzonspor maçında

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçından umutlu...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK'nın gözü Trabzonspor maçında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 15:25
Trenyol 1'inci Lig'de yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde haftaya ikinci sırada giren Kocaelispor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi.

Güçlü rakibiyle perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar müsabakaya moralli hazırlanırken, Mustafa Dalcı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Kupa maçlmarının her sonuca açık olabileceğini ifade eden Dalcı, "Kocaelispor'u yenerek kara bulutları dağıttık. Trabzonspor müsabakası kolay olmayacak, karşımızda hedefi olan, güçlü bir takım var. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery