Manisa FK için kader maçlarından biri!

Trendyol 1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek.



Ligde bitime 3 maç kala 36 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunan siyah-beyazlı ekip pazar günü 32 puanla düşme potasındaki Adanaspor'a konuk olacak.



Rakibini yenmesi halinde son 2 maç öncesi rahatlayacak Manisa ekibi mağlup olursa ise son haftalarda korkulu rüyalar görecek.



Manisa Futbol Kulübü bu sezon kulüpte görev yapan dördüncü teknik direktör olarak takımı Levent Devrim'e emanet etmişti.

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