Manisa FK ateşle oynuyor

Trendyol 1. Lig'de 13. sırada yer alan Manisa FK küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK ateşle oynuyor
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03 Mart 2024 14:41
Trendyol inci Lig'de sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Manisa Futbol Kulübü aylardır süren kötü gidişi durduramadı, düşme hattındaki takımların nefeslerini ensesinde hissetmeye başladı.

Deplasmanda Sakaryaspor'a da 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, son 7 maçta sadece düşme hattında dibe demir atan Giresunspor'u evinde yenebildi. Ligde 25 maçta 28 puan toplayabilen 13'üncü sıradaki Manisa ekibinde bu sezon görev yapan 3 farklı teknik direktör de takıma çare olamadı.

Manisa'da Osman Zeki Korkmaz ve Osman Özköylü'nün ardından devre arasında takımı devralan Mustafa Dalcı, 8 maçı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti. Dalcı, Sakarya önünde kötü oynamadıklarını, buldukları pozisyonları değerlendirseler skorun farklı olacağını söyledi.

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