Manisa FK, Ankaragücü'nü tek golle yıktı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Ankaragücü'nü tek golle yıktı
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13 Aralık 2024 22:05
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. 

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bede Osuji kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Manisa FK, 20 puana yükseldi. Ankaragücü ise 23 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Ankaragücü, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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