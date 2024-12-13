Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bede Osuji kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Manisa FK, 20 puana yükseldi. Ankaragücü ise 23 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Ankaragücü, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

