Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bede Osuji kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Manisa FK, 20 puana yükseldi. Ankaragücü ise 23 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ankaragücü, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bede Osuji kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra kazanan Manisa FK, 20 puana yükseldi. Ankaragücü ise 23 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ankaragücü, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.