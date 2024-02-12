Manisa FK, 3 altın puanla ateş hattından uzaklaştı

1'inci Lig'de haftaya son sırada giren Giresunspor'u evinde 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü 3 maç sonra kazanıp hem moral buldu, hem de alt sıralardan uzaklaştı.



Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki ikinci maçta galibiyetle tanışarak puanını 26'ya çıkaran siyah-beyazlılar, 16'ncı sıradaki Şanlıurfaspor'la arasındaki puan farkını 7'ye yükseltirken, 7'nci basamaktaki Bandırmaspor'la da farkı yine 7'ye düşürdü.



Ligde 22'nci haftayı 12'nci sırada tamamlayan Manisa FK'da Teknik Direktör Musafa Dalcı, kazanmaları gereken bir maçı galip bitirdiklerini dile getirdi.



İyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Mustafa Dalcı, "Bu maça mutlak 3 puan amacıyla çıkmıştık. Karşılaşmanın özelinde pek bir şey söylemeye gerek yok. Kazanmamız gereken bir maçtı, başardık. Üstelik iyi bir oyunla galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde zorlu bir Göztepe deplasmanı var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Seri yakalamak hedefindeyiz" yorumunu yaptı.







