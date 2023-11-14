Manisa Büyükşehir Belediyespor, İsveç'te sahne alacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Çarşamba günü İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.



Stadium Arena'daki Norrkoping Dolphins-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 21.00'da başlayacak.



Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 maçta aldığı 3 galibiyetle E Grubu'nda Portekiz ekibi Porto'nun ardından 2. sırada yer alıyor.



Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, Porto ile mücadele edecek.





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