Manisa Basket, Bursa deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, Bursaspor ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Bursa deplasmanında
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24 Ocak 2025 14:07
Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket, cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak.

Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa ekibi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki Bursa temsilcisini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Manisa Basket, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.

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