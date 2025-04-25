Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka deplasmanında

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Manisa Basket, üst üste 12 galibiyet alan güçlü rakibi Beşiktaş Fibabanka karşısında sürpriz arayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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Manisa Basket, Beşiktaş Fibabanka deplasmanında
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25 Nisan 2025 13:36
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Karşıyaka'yı evinde yenerek bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını koruyan düşme hattındaki Manisa Basket yarın ikinci sıradaki Beşiktaş'a konuk olacak.

BJK Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde üst üste 12 galibiyet alan Beşiktaş'ın 26 haftada 21 galibiyeti bulunuyor.

TRANSFERDE ELMORE GELDİ

Manisa Basket, 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet üzerinde. Öte yandan Manisa ekibi son 4 maç öncesi transferde hamle yaparak 1.91 boyundaki ABD'li guard Jon Elmore'u kadrosuna kattı.

Profesyonel kariyerinde İtalya'nın Trieste ve Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımlarında forma giyen Elmore, son olarak NBA G League ekiplerinden Stockton Kings'te mücadele etti.

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