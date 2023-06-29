Manchester United, Mason Mount'u bitiriyor!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Mason Mount transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, Mason Mount'u bitiriyor!
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29 Haziran 2023 19:17
Son güncelleme 29 Haziran 2023 19:23
Transferde şu ana dek sessiz kalan Premier Lig devi Manchester United, sezonun ilk hamlesini yapmaya çok yakın.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, İngiliz orta saha oyuncusu Mason Mount için kulübü Chelsea ile anlaşmaya vardı.

69 MİLYON EURO

Haberde, anlaşmanın bonus maddeler dahil 69 milyon euro civarında tamamlandığı belirtilirken, Mason Mount'un kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 35 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Mount, bu maçlarda 3 gol 6 asist kaydetti.

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