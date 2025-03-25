Manchester United'ın yeni hedefi Kluivert

Manchester United, Bournemouth forması giyen Justin Kluivert ile yakından ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'ın yeni hedefi Kluivert
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25 Mart 2025 19:14
Gelecek sezon hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen Manchester United'da çalışmalar devam ediyor.

YAKINDAN İZLENİYOR

İngiliz ekibinin listesindeki isimlerden birinin Bournemouth forması giyen Justin Kluivert olduğu belirtildi.

İngiliz basınından Caught Offside'da yer alan habere göre, Manchester United'ın, Hollandalı futbolcu ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

Kluivert ile ayrıca Premier Lig'den Newcastle United'ın da ilgilendiği ve 25 yaşındaki futbolcunun adının Liverpool ve Tottenham ile de anıldığı hatırlatıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında bu sezon 32 maça çıkan Kluivert, 13 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Kluivert'ın Bournemouth ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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