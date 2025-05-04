İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Brentford Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brentford, 4-3'lük skorla kazandı.



Manchester United, 14. dakikada Mason Mount ile öne geçti.



ALTAY BAYINDIR, 4 GOLE ENGEL OLAMADI



Brentford, 27. dakikada Luke Shaw'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 33. dakikada Kevin Schade'nin attığı gole engel olamadı.



Brentford'da Schade, 70. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Yoane Wissa, 74. dakikada farkı 3'e çıkardı.



Garnacho'nun 82, Amad Diallo'nun 90+5. dakikadaki golleri puan için yetmedi.



MANU'NUN GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI



Premier Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 4. yenilgisini alan Manchester United, 39 puanda kaldı. Son 5 maçında yenilmeyen ve üst üste 3. galibiyetini alan Brentford, 52 puana yükseldi ve Avrupa kupaları için mücadelesini sürdürdü.



Manchester United, gelecek hafta West Ham'ı ağırlayacak. Brentford ise Ipswich deplasmanına gidecek.



