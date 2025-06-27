Manchester United, Gyökeres yarışında öne geçti

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Viktor Gyökeres için Manchester United yeniden devreye girdi.



Sporting forması giyen İsveçli golcünün, Premier League devlerinden Arsenal'e transfer olma önceliğinden vazgeçtiği belirtildi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Gyökeres artık Manchester United seçeneğine daha yakın.



RUBEN AMORIM FAKTÖRÜ



26 yaşındaki oyuncunun, Portekiz ekibindeki teknik direktörü Ruben Amorim ile İngiltere'de yeniden çalışmaya açık olduğu ifade edildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Sporting ile 52 maça çıkan Gyökeres, 54 gol 13 asistlik katkı sağladı.



