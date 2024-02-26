Manchester United'dan, İsveçli yıldıza 100 milyon euro

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Manchester United gözünü Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyokeres'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan, İsveçli yıldıza 100 milyon euro
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26 Şubat 2024 17:55
Bu sezona Premier Lig'de istediği gibi başlayamayan ve 6. sırada bulunan Manchester United transfer çalışmalarına başladı.

HEDEF BELİRLENDİ

Fichajes'de yer alan habere göre Rasmus Höjlund'la forma rekabeti yaratmak isteyen Manchester United gözünü son olarak Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyokeres'e çevirdi.

Haberin detaylarında Erik ten Hag'ın, İsveçli yıldızı fazlasıyla kadroda görmek istediği ve Manchester United'ın da Gyokeres'in serbest kalma bedeli olan 100 milyon euroyu ödeyebileceği söylendi.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 33 resmi maça çıkan Viktor Gyokeres bu karşılaşmalarda 30 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

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