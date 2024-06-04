Manchester United'dan Inacio'ya teklif hazırlığı!

Sporting'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Inacio, Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.



Portekiz basınında yer alan habere göre, Manchester United ve Liverpool, genç savunma oyuncusunu uzun süredir takip ediyor.



MANU'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI



Manchester United'ın Portekizli savunma oyuncusu için ilk teklifini sunmaya hazır olduğu kaydedildi.



BEKLENTİ 60 MİLYON EURO



Sporting'in ise Inacio'yu sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro'luk rakamdan daha düşük bir bedele bırakmayacağı aktarıldı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Inacio'nun Sporting ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.





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