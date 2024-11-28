Manchester United'da Ruben Amorim gerçeği

Erik ten Hag'ı gönderip Ruben Amorim'i takımın başına getirmek Manchester United'a 25.7 milyon euro'ya mal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; manutd.com
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Manchester United'da Ruben Amorim gerçeği
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28 Kasım 2024 18:41
Manchester United'da teknik direktörlük görevine getirilen Ruben Amorim'in kulübe maliyeti belli oldu.

Telegraph'ın haberine göre; Erik ten Hag'ı gönderip Ruben Amorim'i takımın başına getirmek Manchester United'a 25.7 milyon euro'ya mal oldu.

Haberde, Erik ten Hag'ın kulüpten ayrılırken 12.5 milyon euro tazminat aldığı belirtilirken, Manchester United'ın Ruben Amorim'in bonservisi için Sporting'e 13.2 milyon euro ödediği kaydedildi.

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde çıktığı ilk maçta Ipswich Town ile 1-1 berabere kalmıştı.
 
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