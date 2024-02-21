Manchester United'a yıldızından kötü haber

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'da, Luke Shaw sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a yıldızından kötü haber
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21 Şubat 2024 19:32
Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 6. sırada bulunan Manchester United'a yıldız isminden kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United'ın yıldız oyuncusu Luke Shaw, Luton Town maçında yaşadığı sakatlıkla birlikte sezonu kapattı.

Haberin detaylarında Luke Shaw'ın yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ve EURO 2024'ü kaçırma ihtimali de olduğu söylendi.

Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın sakatlanması sonrasında Erik ten Hag, Victor Lindelöf ve Sofyan Amrabat ikilisinden birini sol bekte oynatmayı planlıyor.

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