Manchester United'a evinde Wolverhampton şoku!

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Wolverhampton, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Ralf Rangnick, Manchester United'ın başındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'a evinde Wolverhampton şoku!
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03 Ocak 2022 22:30
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Wolverhampton'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Joao Moutinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Wolverhampton, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 8. sırada yer aldı. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Manchester United, 31 puanla 7. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton ise Southampton'ı ağırlayacak.

RALF RANGNICK İLK KEZ YENİLDİ

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, 5 maç sonra takımının başındaki ilk mağlubiyetini aldı.


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