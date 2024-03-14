Manchester United'a ABD'den yeni kaleci!

Manchester United, bir yıl içinde üçüncü kaleci transferini gerçekleştirebilir.



2023 yazında Inter'den Andre Onana ve Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katan İngiliz hedefi, kaleci için yeni bir hedef belirledi; Patrick Schulte.



YENİ KALECİ HEDEFİ



Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United'da şu anda üçüncü kaleci olan Tom Heaton'un önümüzdeki ay 38 yaşına gireceği ve deneyimli eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılmasının çok yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.



Manchester United'ın bu nedenle yeni bir kaleci arayışları içerisinde olduğu ve Columbus forması giyen 23 yaşındaki Patrick Schulte'nin de hedeflerden biri olduğu öne sürüldü.



Öte yandan Schulte ile Premier Lig'den Arsenal'in de ilgilendiği iddia edildi.



LIVERPOOL, CITY, CHELSEA



Öte yandan Manchester United ve Arsenal'in Schulte ile ilgilenmesinin yanı sıra Liverpool, Manchester City ve Chelsea'de de yaz aylarında yedek kaleci konusunda değişiklikler yaşanabileceği ifade edildi.





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