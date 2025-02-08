Manchester United, 90+3'te tur atladı

FA Cup 4. Tur maçında Manchester United evinde Leicester City'yi 2-1 yenerek tur atladı.

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Manchester United, 90+3'te tur atladı
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08 Şubat 2025 00:57
FA Cup 4. Tur maçında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United evinde Ruud van Nistelrooy'un yönetimindeki Leicester City'yi 2-1 yenerek tur atladı.

Old Trafford'da oynanan maçta ilk golü konuk ekip Leicester City adına 42. dakikada Cordova-Reid attı.

Manchester United'a turu getiren golleri ise 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3'te Harry Maguire kaydetti.

Manchester United'da Altay Bayındır forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte son şampiyon Manchester United tur atlarken, Leicester City kupaya veda etti.

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