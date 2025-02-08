FA Cup 4. Tur maçında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United evinde Ruud van Nistelrooy'un yönetimindeki Leicester City'yi 2-1 yenerek tur atladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Old Trafford'da oynanan maçta ilk golü konuk ekip Leicester City adına 42. dakikada Cordova-Reid attı.
Manchester United'a turu getiren golleri ise 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3'te Harry Maguire kaydetti.
Manchester United'da Altay Bayındır forma giymedi.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon Manchester United tur atlarken, Leicester City kupaya veda etti.
Old Trafford'da oynanan maçta ilk golü konuk ekip Leicester City adına 42. dakikada Cordova-Reid attı.
Manchester United'a turu getiren golleri ise 68. dakikada Joshua Zirkzee ve 90+3'te Harry Maguire kaydetti.
Manchester United'da Altay Bayındır forma giymedi.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon Manchester United tur atlarken, Leicester City kupaya veda etti.