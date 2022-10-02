İngiltere Premier Lig'de derbi maçta Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçta kazanan 6-3'lük skorla Manchester City oldu.



Manchester City, karşılaşmanın 8. dakikasında Phil Foden'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Pep Guardiola'nın ekibi Erling Haaland ile 34. dakikada durumu 2-0 yaptı. 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü takımını 3-0 öne taşıdı. Manchester City, devre bitmeden 44. dakikada Phil Foden'ın ayağından bir gol daha buldu ve soyunma odasına 4-0 öne gitti.



Manchester United, 56. dakikada farkı 3'e indirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Antony, uzaktan şansını denedi ve kaleci Ederson'u avladı.



ARKA ARKAYA HAT-TRICKLER



Manchester City'de Erling Haaland, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 22 yaşındaki golcü futbolcu, takımının 5. golünü atarken, kendisinin 3. golünü kaydetti.



Erling Haaland, bu golleriyle Manchester City'de 12 maçta 17 gole ulaştı.



Pep Guardiola'nın ekibinde Haaland'ın ardından bu kez Phil Foden da hat-trick yaptı. İngiliz yıldız, karşılaşmanın 72. dakikasında skoru 6-1 yaptı.



MARTIAL FARKI AZALTTI



Manchester United'da Anthony Martial, 84. dakikada sahneye çıktı ve durumu 6-2 yaptı. Bu golün ardından uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı da gole çeviren İngiliz yıldız maçın skorunu 6-3 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Manchester City, 20 puana yükseldi. Manchester United 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, bu kez Southampton'u ağırlayacak. Manchester United ise Everton deplasmanına konuk olacak.





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