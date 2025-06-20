İKİ KALECİNİN GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSLARI

Transferde hareketli günler geçiren Monaco, Manchester United'ın 29 yaşındaki kalecisi Andre Onana için ön görüşme gerçekleştirdi.Manchester United, Onana'nın takımdan ayrılması halinde, Atalanta'nın genç kalecisi Marco Carnesecchi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.Dimarzio'nun haberine göre Monaco cephesinde Onana için ilk temaslar oyuncunun menajeriyle yapılırken,Manchester United tarafında ise Atalanta ile resmi görüşmelerin henüz başlamadığı belirtiliyor.İtalyan kulübünün, Carnesecchi'yi kolay kolay bırakmayacağı ve ancak tatmin edici teklifler halinde transferi değerlendireceği kaydedildi.Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 50 maça çıkan Onana, 65 gol yerken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.Öte yandan, 2000 doğumlu Carnesecchi ise 44 maçta görev alırken 45 kez gol yedi, 18 kez ise kalesini gole kapattı.