Manchester City'ye Cherki şoku!

Manchester City, ligdeki kötü gidişine devam ederken Rayan Cherki'den de kötü bir haber geldi.



Premier Lig'in 3. haftasında Brighton deplasmanına giden Manchester City, rakibine 2-1 mağlup oldu.



Bu sonuçla Manchester City, 3 haftada 2. mağlubiyetini aldı.



ŞOK SAKATLIK



Sakatlık nedeniyle maç kadrosunda olmayan Rayan Cherki'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Sezona iyi başlayan Cherki'nin sakatlığı Pep Guardiola'yı düşündürüyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City formasıyla 6 resmi maça çıkan Rayan Cherki 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.