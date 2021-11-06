Manchester City, United'ın kabusu oldu!

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City, United'ın kabusu oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2021 17:24
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada kendi kalesine Eric Bailly ve 45. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.

Manchester City, milli ara sonrasında Everton'ı konuk edecek. Manchester United ise Watford deplasmanına gidecek.

UNITED'IN KABUSU CITY

Manchester City, 8 galibiyetle Premier Lig tarihinde Manchester United'ı deplasmanda en fazla mağlup eden takım oldu.

MANU, 1989 YILINI YAKALADI

Manchester City mağlubiyetiyle birlikte 2021 senesinde oynadığı resmi maçlarda 8 iç saha yenilgisi alan Manchester United, aynı sayıda mağlubiyeti en son 1989'da almıştı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.