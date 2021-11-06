Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de son 6 haftada sadece 1 kez kazandı.😱



❌1-0 Aston Villa

🤝1-1 Everton

❌4-2 Leicester

❌5-0 Liverpool

✅3-0 Tottenham

❌2-0 M. City pic.twitter.com/YpfU4DEmJ3



— Sporx (@sporx) November 6, 2021

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada kendi kalesine Eric Bailly ve 45. dakikada Bernardo Silva kaydetti.Bu sonucun ardından Manchester City, oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.Manchester City, milli ara sonrasında Everton'ı konuk edecek. Manchester United ise Watford deplasmanına gidecek.Manchester City, 8 galibiyetle Premier Lig tarihinde Manchester United'ı deplasmanda en fazla mağlup eden takım oldu.Manchester City mağlubiyetiyle birlikte 2021 senesinde oynadığı resmi maçlarda 8 iç saha yenilgisi alan Manchester United, aynı sayıda mağlubiyeti en son 1989'da almıştı.