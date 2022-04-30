İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.



Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi, 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle galibiyete uzandı.



Bu galibiyetle puanını 83'e çıkaran Manchester City, bir puan farkla Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds United ise 34 puanla 17. sırada kaldı.



-M. City Fikstürü

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-Wolves

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-A. Villa

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