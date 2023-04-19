Manchester City, Haaland ile uzatıyor

Manchester City, Erling Haaland'a zamlı yeni sözleşme önererek 170 milyon euro (150 milyon sterlin) olan serbest kalma maddesinden kurtulmayı hedefliyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; Haaland, Dortmund'dan Manchester City'e 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ödenerek transfer olduğunda sözleşmesine bir madde koydurdu. Bu maddeye göre 170 milyon euro'luk ödemenin yapılması ve Haaland'ın da kabul etmesi halinde istediği kulübe transfer olabilecekti. Manchester City ise henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunda kırmadığı rekor kalmayan Haaland'ı çok daha uzun süre kulüpte tutmayı istiyor.



22 MİLYON EURO MAAŞA ZAM!



Haftalık maaşı 425.9 bin euro, yıllık 22 milyon euro olan Haaland'a daha büyük bir zam teklif eden Manchester City, buna mukabil sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kaldırmayı teklif etti. Erling Haaland cephesi henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.



40 MAÇTA 53 GOLE ETKİ



Norveçli golcü, bu sezon Manchester City forması giydiği 40 resmi maçta 47 gol atıp 6 asist yaptı.





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