Manchester City deplasmanda ağır yara aldı

Premier Lig'in 29. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'la 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City deplasmanda ağır yara aldı
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15 Mart 2022 01:02
Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Manchester City zirvede ağır yara aldı.

Mücadeleyi yüzde 74 topla oynamayla bitiren Manchester City'nin rakip kaleye gönderdiği 18 şutta top ağlarla buluşmadı. Özellikle son anlarda rakip kaleye yüklenen Guardiola'nın öğrencileri üç puanı getirecek golü bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Manchester City ligde 70 puana yükselirken Crystal Palace puanını 34'e çıkardı. Çarşamba günü Liverpool Arsenal'i yenmesi halinde zirvede puan farkı bire düşmüş olacak.

İngiltere'de Manchester City ve Liverpool'u karşı karşıya getirecek dev karşılaşma ise 10 Nisan tarihinde Ettihad Stadı'nda oynanacak.

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