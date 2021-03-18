Mame Thiam Milli kadroya çağırıldı

Fenerbahçeli Mame Thiam, Senegal'in Kongo ve Esvatini ile 26-30 Mart'ta oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosuna davet edildi.

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Mame Thiam Milli kadroya çağırıldı
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18 Mart 2021 00:17
Fenerbahçeli Mame Thiam, ülkesi Senegal'in Milli Takım kadrosundan davet aldı.

Senegal'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Esvatini ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilen Mame Thiam, daha önce Milli formayı 1 kez giymişti.

Senegal'in Kongo ve Esvatini ile karşılaşacağı maçlar 26-30 Mart tarihlerinde oynanacak.



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