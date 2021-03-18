Mame Thiam Milli kadroya çağırıldı

Fenerbahçeli Mame Thiam, ülkesi Senegal'in Milli Takım kadrosundan davet aldı.



Senegal'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Esvatini ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilen Mame Thiam, daha önce Milli formayı 1 kez giymişti.



Senegal'in Kongo ve Esvatini ile karşılaşacağı maçlar 26-30 Mart tarihlerinde oynanacak.



