Kasımpaşa, Mbaye Diagne'yi parlatıp geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satmıştı. Lacivert-Beyazlılar'ın bu sezon başında bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam da Fenerbahçe'nin radarına girdi.



27 yaşındaki hücum oyuncusu ligde 24 karşılaşmada 11 gol atıp 3 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler'in transfer listesine dahil olması, Thiam'ı fazlasıyla heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu 17 yaşındayken İnter altyapısına dahil olmuş, 22 yaşında Juventus'a imza atmıştı. Ancak başarılı oyuncu, İtalya'nın iki büyük takımında da beklediği şansı bulamadı. Kariyerinde yeniden çıkışa geçen Thiam, bir kez daha büyük bir takımla şampiyonluk savaşı vermeyi çok istiyor.



PARA + OYUNCU



Fenerbahçe Yönetimi ise Kasımpaşa cephesini ikna edecek bir teklif hazırlığında. Sarı- Lacivertliler, takasta kullanmayı planladığı oyuncuların listesini Lacivert-Beyazlılar'a sunup, bu transferi paranın yanı sıra oyuncu vererek bitirmek istiyor. Diagne'yi 13 milyon Euro'ya Galatasaray'a satan Kasımpaşa'nın Thiam'a nasıl bir fiyat biçeceği merakla bekleniyor.



