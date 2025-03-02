İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.



La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.



Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.



Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.



