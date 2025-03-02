İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.
La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.
Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.
Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.
La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.
Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.