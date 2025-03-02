Mallorca'dan Avrupa yolunda kritik 2 puan kaybı

La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Mallorca, Alaves karşısında kritik 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mallorca'dan Avrupa yolunda kritik 2 puan kaybı
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02 Mart 2025 22:24
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.

La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.

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